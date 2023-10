Carraro, offerta chiusa in anticipo: tutto sottoscritto bond da 120 milioni di euro

(Teleborsa) - L'offerta del, si è chiusa anticipatamente in data odierna, avendo raggiunto l'ammontare massimo dell'Offerta di Euro 120 milioni nel corso della mattina.Lo comunica la società lussemburghese del gruppo industriale italiano facendo riferimento alla pubblicazione del prospetto informativo per l'offerta e all'ammissione alla negoziazione delle obbligazioni senior unsecured unrated al tasso fisso di 7,75% e non convertibile emesso da Carraro Finance e garantito da Carraro, la cui emissione è stata deliberata daldi Carraro Finance il 16 ottobre.La data di emissione delle Obbligazioni, così come la data a partire dalla quale le Obbligazioni inizieranno a maturare gli interessi, sarà il 6 novembre 2023. Gli interessi sulle Obbligazioni, che matureranno al tasso fisso del 7,75% annuo, saranno pagati in via posticipata il 6 maggio e il 6 novembre di ogni anno a partire dal 6 maggio 2024.La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni (ovvero la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT), è stata fissata da Borsa Italiana. Alla stessa data, le Obbligazioni saranno anche ammesse alla quotazione sul listino ufficiale, e inizieranno le negoziazioni sul Mercato Regolamentato, della Borsa del Lussemburgo.