Cina, maxi piano per sostenere l'economia. Timori per Country Garden "in default"

(Teleborsa) - Il parlamento cinese ha approvato un'emissione di obbligazioni sovrane da 1.000 miliardi di yuan. I fondi saranno spesi per ricostruire le zone disastrate e migliorare le infrastrutture.Gli addetti ai lavori vedono la decisione come una mossa mirata a sostenere l'economia del Paese, da parte del governo di Pechino.Intanto restano i timori per Country Garden ritenuto per la prima volta in default su un bond in dollari. Il costruttore cinese è stato intanto considerato inadempiente su un’obbligazione in valuta statunitense, per la prima volta in assoluto.Country Garden non ha pagato 15,4 milioni di dollari di interessi su un bond in dollari al termine di un periodo di grazia di 30 giorni, dopo aver mancato la scadenza iniziale del 17 settembre.Il mercato immobiliare in Cina e le relative industrie rappresentano circa il 20% del prodotto interno lordo del Paese.