Cofle, fatturato primi 9 mesi cresce a doppia cifra

Cofle

(Teleborsa) - Il fatturato dial 30 settembre risulta pari a 46,8 milioni di euro, in crescita del 17,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (39,7 milioni di euro).: “Siamo estremamente soddisfatti dei risultati del terzo trimestre del 2023, che mostrano un notevole incremento a doppia cifra nel fatturato. Questo evidenzia chiaramente la. Entrambe le nostre linee di business hanno riportato performance notevoli: la Business OE ha registrato un aumento del 16,7%, trainata dall'andamento positivo nel settore dei macchinari agricoli, mentre la Business IAM ha visto una crescita del 20,3%, grazie alle nuove strategie commerciali implementate. Questi risultati - aggiunge - confermano il successo delle nostre strategie aziendali., continueremo a cercare opportunità di crescita e a consolidare la nostra posizione di leadership nel settore. Come precedentemente comunicato, la recente apertura della filiale francese, COFLE FRANCE, che ha concluso con successo un accordo commerciale con il secondo gruppo europeo di distribuzione di ricambi, unita all'aumento degli ordini da parte dei nostri clienti storici e alle trattative in corso, contribuirà a un incremento del fatturato annuo del Gruppo Cofle di circa 2 milioni di euro per la divisione Independent Aftermarket".