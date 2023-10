Consip al servizio del PNRR: realizzate 58 gare, per un valore di 19,3 miliardi di euro

(Teleborsa) - ICT, sanità e mobilità, sono queste le filiere industriali dove, al 30 settembre 2023,ha realizzatoper sostenere gli acquisti delle amministrazioni pubbliche funzionali ai progetti PNRR. Le gare hanno consentito di attivare contratti per un valore di, di cui 7,6 miliardi di euro ancora ordinabili. Un impegno che va incontro alle sfide del PNRR per la digitalizzazione, la sanità e la transizione ecologica del Paese, mettendo a disposizione delle amministrazioni strumenti d'acquisto "pronti all'uso" in grado di semplificare e velocizzare le procedure e, quindi, di accelerare la realizzazione dei progetti.Bensi sono concentrate nel settore ICT, per l'acquisizione, fra gli altri, di servizi cloud, di sanità digitale, ma anche hardware e software.Altrehanno riguardato il settore della Sanità, intervenendo sul rinnovo del parco apparecchiature di diagnostica installate nelle strutture sanitarie pubbliche.Infine,, sono state realizzate nel settore della Mobilità sostenibile, per l’acquisto di autobus e veicoli a basso impatto ambientale.Consip è anche attiva in favore dei buyer pubblici e le imprese con percorsi di formazione, webinar e tutoraggio per l'utilizzo dei contratti e degli strumenti di e-procurement, favorendo la diffusione di una cultura fondata sulla digitalizzazione dei processi. Al 30 settembre 2023 sono stati formati 25.212 buyer attraverso 353 webinar ed è stata svolto tutoraggio per la conclusione di 659 transazioni attraverso gli strumenti di e-procurement.