Credem tra i leader italiani dell'innovazione

Credem

(Teleborsa) -è tra le prime aziende italiane ad ottenere l'attestazione di conformità dellain base alla Linea Guida internazionale ISO 56002:2019.Il riconoscimento - spiega la nota - è stato assegnato nei giorni scorsi da Bureau Veritas Italia ed hacon un monitoraggio annuale. Il sigillo ricevuto, in dettaglio, attesta che il Gruppo Credem è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti previsti dalla norma per quanto riguarda i progetti d’innovazione per monitorare il mercato e le iniziative aziendali e di Gruppo, gestire il cambiamento, supportare l’innovazione e svolgere la funzione di acceleratore d’impresa nell’ambito dei processi organizzativi, dei prodotti e dei servizi offerti.ha dichiarato Francesco Reggiani, Coordinatore Area Futuro di Credem, “è una tappa di un percorso avviato da anni e caratterizzato da una strategia aziendale volta a creare un processo di innovazione integrato con tutta l'organizzazione, per creare e cogliere opportunità in grado di generare valore per i nostri clienti e per tutto il territorio”, ha concluso Reggiani.“Molti pensano”, ha aggiuntoChief Innovation Officer Credem, “che l'innovazione sia principalmente fantasia, estro, creatività. In realtà è solo attraverso un processo disciplinato che si può raggiungere, in modo ripetibile, il livello di sperimentazione utile a generare l'innovazione che serve a qualcuno. Da qui l'idea di confrontarsi con uno standard internazionale”.“Siamo orgogliosi di essere al fianco di aziende come Credito Emiliano che giocano un ruolo di leadership sul fronte dell’innovazione, prendendo a modello lainternazionale ISO 56002. Il percorso compiuto da Credito Emiliano dimostra come l’innovazione giochi un ruolo decisivo anche nel mondo dei servizi, grazie anche ad un ampio coinvolgimento degli stakeholder, in primis start up e mondo accademico. Essere innovativi presuppone la capacità di mettere in rete ed in sinergia conoscenze, competenze ed esperienze diverse, con un preciso orientamento alla sostenibilità del business.” ha dichiaratoCertification Service Line Manager di Bureau Veritas ItaliaL’ottenimento dell’attestazione - conclude la nota -" conferma e rafforza il percorso che il Gruppo sta portando avanti nel corso degli anni nell’ambito dell’innovazione, attraverso un impegno costante nell'evoluzione del modello di innovazione basato sil primo denominato “Assess” per monitorare il mercato interno ed esterno su trend tecnologici, competition e nuove metodologie, il secondo “Change” per supportare le funzioni aziendali alla preparazione di persone, processi e organizzazione attraverso nuovi strumenti e metodologie, il terzo “Innovate” per collaborare con le funzioni aziendali per implementare progetti sperimentali sui temi del futuro valutandone l’eventuale fattibilità tecnica e l’efficacia di business".