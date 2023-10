ddl Incentivi approvato alla Camera. Urso: "Larghissimo consenso su riforma"

(Teleborsa) -, nessun voto contrario e 93 astensioni. Il provvedimento rivede completamente il sistema degli incentivi alle imprese e detta una serie di semplificazioni. Con l'esame di Montecitorio non sono state apportate modifiche rispetto al testo approvato dal Senato e quindi il ddl è approvato in via definitiva."Il, approvato oggi alla Camera con, così come era già successo al Senato, consentirà una profonda revisione organica degli incentivi, con un, ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy,"Una grande riforma per sostenere le imprese e facilitare la loro attività. Il nuovo impianto - prosegue Urso -, la misurabilità del loro impatto, il coordinamento con gli altri strumenti, la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure nell’ambito di un univoco registro nazionale degli aiuti di Stato","La ricognizione e la razionalizzazione delle misure di incentivazione esistenti permetterà di, 229 sul piano nazionale e 1.757 a livello regionale: un vero ginepraio che troppo spesso complica la vita delle imprese, in particolar modo quelle piccole e medie o quelle straniere che vogliono investire in Italia, limitando al contempo l’efficacia delle misure sul sistema produttivo. Infine, novità molto attesa, viene affermato il, grazie a un emendamento riformulato dal governo che ne ha previsto l’equiparazione alle imprese nell’ammissione alle misure. Insomma, un provvedimento strategico per l’interesse nazionale e per supportare la competitività del nostro sistema Paese. Un particolare ringraziamento a Senatori e Deputati e al sottosegretario Bitonci per il prezioso contributo apportato, in Commissione e in Aula, e per l’ampio consenso registrato anche oggi nella fase di approvazione finale, a dimostrazione di quanto fosse atteso e condiviso questo provvedimento che ci permetterà di supportare di più e meglio le nostre straordinarie imprese", conclude Urso.