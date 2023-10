Destination Italia, ok da soci ad aumento di capitale e POC

Destination Italia

(Teleborsa) - L'ordinaria degli azionisti di, società travel tech italiana specializzata nel turismo incoming di qualità verso l'Italia e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato il"Long Term Incentive Plan Destination Italia" e ha approvato l'integrazione del corrispettivo previsto in relazione all'già conferito a Crowe Bompani.In sede straordinaria, ha approvato l'sociale in opzione per massimi 3 milioni di euro; il termine finale di sottoscrizione è fissato al 30 giugno 2024. Inoltre, ha approvato l'emissione del"Destination Italia POC 2023-2028" per un importo complessivo massimo di 3 milioni di euro.A seguito della delibera di aumento di capitale, ai portatori dei "" verrà concessa la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere anticipatamente le azioni di compendio.