Deutsche Bank, utile primi 9 mesi cala a 3,46 miliardi

Deutsche Bank

(Teleborsa) -chiude i primi 9 mesi con undi 3,46 miliardi di euro, in calo del 6% su base annua. A pesare sul risultato ha contribuito l'aumento dei costi operativi e di un'aliquota fiscale del 30%, rispetto al 24% dello stesso periodo dell'anno precedente.L', invece, sale del 3% a 5 miliardi di euro. Esclusi i costi non operativi, l'utile prima delle imposte sarebbe stato pari a 5,9 miliardi di euro, in crescita del 19%.In aumento del 6% iche si attestano a 22,2 miliardi."Questi risultati dimostrano unocombinato con una continua disciplina dei costi - ha affermato ilcommentando i risultati del periodo -. Abbiamo migliorato le nostre prospettive di capitale grazie ai nostri solidi risultati e alle misure di efficientamento. Questo ci dà la possibilità di investire nella crescita del nostro modello Global Hausbank, migliorare ulteriormente i rendimenti e".