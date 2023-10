Enel perfeziona cessione delle attività in Romania a PPC

Enel

(Teleborsa) -ha. In conformità con quanto previsto nell'accordo di compravendita sottoscritto il 9 marzo 2023, PPC ha pagato un corrispettivo totale di circa 1.240 milioni di euro, corrispondenti a circa 1.900 milioni di euro in termini di enterprise value (riferito al 100%). È inoltre previsto un meccanismo di earn-out, concernente un potenziale ulteriore pagamento post-closing, basato sul futuro valore delle attività del business retail.L'operazione complessiva, al netto del potenziale earn-out, ha generato undel gruppo di circa 2.080 milioni di euro nel 2023, inclusivo dell'incasso di circa 200 milioni di euro di dividendi straordinari, al quale si aggiunge l'effetto positivo già generato nel 2022 per circa 85 milioni di euro.Inoltre, l'operazione ha prodotto un impatto cumulato negativo per il 2022-2023 suldi gruppo pari a 1.398 milioni di euro, di cui 777 milioni di euro nel 2023 (inclusi 655 milioni di euro collegati al rilascio della riserva cambi). L'operazione non ha invece alcun impatto sui risultati ordinari del gruppo.La cessione èdel gruppo, che prevedono il riposizionamento di Enel su paesi nei quali ha una crescita più elevata e una presenza integrata, nello specifico Italia, Spagna, Stati Uniti, Brasile, Cile e Colombia.