Enel perfeziona vendita portafoglio impianti fotovoltaici in Cile

Enel

(Teleborsa) -e la sua controllata quotatahanno perfezionato la compravendita delle loro intere partecipazioni azionarie nel capitale sociale di, azienda cilena proprietaria di un portafoglio di quattro impianti fotovoltaici in esercizio per un totale di circa 416 MW di capacità installata, a Sonnedix, un produttore internazionale di energia rinnovabile.L’operazione - spiega una nota - è stata finalizzata a seguito del realizzarsi di tutte le condizioni sospensive previste nell’accordo di compravendita firmato il 12 luglio 2023, tra cui l'autorizzazione da parte dell'autorità antitrust cilena Fiscalía Nacional Económica (FNE).L'acquirente ha versato un, pari a circa 525 milioni di euro, corrispondente al 100% dell’enterprise value concordato dalle Parti. Si prevede che l’operazione generi unpari a circa 525 milioni di euro e sull’utile netto di Gruppo reported per il 2023 pari a circa 50 milioni di euro. Non sono invece previsti impatti dell'operazione sui risultati economici ordinari del Gruppo.L'operazione, in linea con le Priorità Strategiche del Gruppo Enel, contribuisce all'obiettivo di migliorare costantemente la redditività del capitale investito a supporto dei futuri piani di sviluppo.situati nelle regioni di Atacama e Antofagasta nella parte settentrionale del Cile, nello specifico: Diego de Almagro (36 MW, operativo dal 2014), Carrera Pinto (97 MW, operativo dal 2016), Pampa Solar Norte (79 MW, operativo dal 2016) e Domeyko (204 MW, operativo dal 2022), che insieme generano circa 1 TWh l’anno di produzione netta.Il Gruppo Enel è presente in Cile attraverso Enel Chile, leader nel settore delle energie rinnovabili del Paese, con un portafoglio diversificato che comprende energia eolica, solare, idroelettrica e geotermica.Sonnedix è un produttore globale di energia rinnovabile con un’esperienza ultradecennale nello sviluppo, costruzione e gestione di progetti rinnovabili e una capacità totale di oltre 9 GW.