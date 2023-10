Europa in leggero rialzo in attesa della BCE, Piazza Affari in calo

Nexi

(Teleborsa) -, con lasu entrambe le sponde dell'Atlantico, mentre si attendono nuove indicazioni sull'andamento della politica monetaria. Domani la BCE dovrebbe mantenere invariati sia i tassi che la gestione del bilancio, con gli investitori che guarderanno ai toni del comunicato e della conferenza stampa per spunti sulla direzione della stretta monetaria.Poche indicazioni oggi dai. In Germania a ottobre l' è cresciuto oltre le attese a 86,9 punti dai precedenti 85,8 punti, con il recupero che ha riguardato sia l'indice della situazione corrente (dopo sei cali consecutivi)che, in maggior misura, le aspettative.In tutta Europa, quindi anchein Italia ein Olanda,, dopo che la franceseha tagliato le stime per il 2023 registrando un crollo alla borsa di Parigi.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,06. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.981,6 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%.Aumenta di poco lo, che si porta a +201 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con ilpari al 4,90%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,08%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,33%, e composta, che cresce di un modesto +0,31%.Ilarchivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,52%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 29.176 punti. In ribasso il(-1,13%); con analoga direzione, in rosso il(-1,45%).Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta del 25/10/2023 risulta essere stato pari a 1,95 miliardi di euro, in ribasso (-10,97%), rispetto ai precedenti 2,19 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,6 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,77 miliardi.di Milano, troviamo(+1,15%),(+1,15%),(+0,95%) e(+0,90%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -13,37%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,05%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,29%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,25%.del FTSE MidCap,(+3,46%),(+1,26%),(+1,15%) e(+1,07%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -10,00%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,93%. Preda dei venditori, con un decremento del 6,21%. In perdita, che scende del 6,17%.