Gefran, Karsten Just è il nuovo Chief Sales Officer

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nella produzione di sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industrial, ha annunciatonel gruppo di, in qualità di, con ampia delega nella definizione della strategia aziendale, in termini di efficientamento dei processi di vendita e internazionalizzazione.Laureato in ingegneria elettrica, Just ha. In quest'ultima azienda, dal 2016, è stato CMO, CSO e membro dell'Executive Board, supervisionando 17 filiali commerciali e gestendo progetti di digitalizzazione dei processi di marketing."Forte della sua consolidata esperienza manageriale in società multinazionali del nostro settore, Karsten Just è la", ha detto l'AD Marcello Perini.