Grifal, Intesa taglia target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 3,5 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato del packaging industriale, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 19%.Gli analisti hanno scritto che imostrano che le vendite Grifal continuano a crescere (+4% a/a), nonostante un mercato in calo, ancora trainato dal prodotto innovativo cArtù (ora 34% dei ricavi del gruppo) e dalle vendite internazionali (27% dei ricavi del gruppo).Ilmantiene unaper gli anni a venire, sia per il settore packaging che per quello equipment machine (Tieng Srl)."Dato il contesto macroeconomico difficile, decidiamo di adottare un, riducendo le nostre stime sui ricavi per il 2023 e il 2024 rispettivamente del 20,7% e del 24,3%, introducendo al contempo una prima previsione esplicita per l'anno fiscale 2025 - si legge nella ricerca - Considerata la buona performance registrata nel 1H23 sulla redditività (EBITDA), decidiamo di ridurre il nostro 2023 in modo meno proporzionale e maggiormente per l'EBITDA 2024, suggerendo che il margine riduce ulteriormente il".