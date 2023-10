Gruppo FS e Mercitalia Logistics alla XV edizione di MercInTreno

(Teleborsa) - L’impatto degli, il trasporto intermodale nei territori, il trasporto ferroviario delle merci nelle politiche Europee e il ruolo dell’innovazione per un futuro digitale sono le quattro sessioni tematiche che hanno guidato la, il forum del trasporto ferroviario delle merci che oggi a Roma Termini ha visto la partecipazione del- si legge su FsNews, il Portale di informazione del Gruppo Ferrovie dello Stato - rappresentano una leva per il trasporto delle merci che sarà potenziato grazie agli. "Un cantiere della logistica" lo definisce De Filippis nel suo intervento specificando che "dobbiamo essere pronti per quando le infrastrutture saranno completate, per essere competitivi e raggiungere gli obiettivi dettati dalla Unione Europea.".Glirappresentano un altro punto focale nello sviluppo del trasporto merci su ferro. Il Gruppo FS prevede infatti unl’80% dei quali dedicati al rinnovo della flotta, 300 milioni al potenziamento di terminal esistenti e alla creazione di nuovi e 200 milioni alla digitalizzazione.specificando che "stiamo investendo in formazione e nuove assunzioni" e aggiungendo che "la sostenibilità sociale passa soprattutto dalla pianificazione delle attività produttive che devono necessariamente essere collocate in corrispondenza di infrastrutture strategiche e di terminal".per realizzare una rete multimodale di movimentazione delle merci che sia competitiva in tutta Europa"ricordando i recenti successi della capofila del Polo Logistica proprio in campo europeo grazie all’acquisizione della società tedesca Exploris da parte di TX Logistik diventata il secondo operatore merci in Germania.Torna sulla competitività del trasporto mercinel suo intervento ribadendo "la necessità di rendere l’infrastruttura adeguata agli standard europei per lo sviluppo del settore" e sottolineando che "una quota importante degli interventi sulla rete è sostenuta dal PNRR e dal piano industriale di Gruppo". È infatti diche consentirà di adeguare ai target dell’UE 4mila km di rete che riguardano i corridoi TEN-T. A differenza degli altri cantieri che fanno parte dei 24 miliardi previsti dal PNRR quelli gestiti da RFI si svolgono senza interruzione del servizio ferroviario "si tratta di lavorazioni complesse che richiedono un confronto importante con gli operatori" spiega Strisciuglio.In ambito UE, l’AD di RFI ribadisce "l’importanza di lavorare a livello di rete europea" citando il prossimo appuntamento con gli operatori in programma in Spagna per discutere del corridoio Svizzera-Germania-Austria. Strisciuglio affronta il tema delle tracce ferroviarie dedicate alle merci ribadendoe aggiungendo che "abbiamo una proiezione futura verso un catalogo per un utilizzo più corretto della rete utile alla decongestione di alcune tratte e nodi ferroviari".