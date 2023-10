Gruppo FS, Ferraris: "Previste 20 mila assunzioni nei prossimi 5-6 anni"

(Teleborsa) - "Abbiamo in programma di. Andranno prevalentemente suma anche sul trasporto merci e nella realizzazione di opere infrastrutturali di ingegneria". Lo ha detto, secondo FS News,intervenuto nell’ambito dell’evento, organizzato a Milano da Digit’Ed."Per ammodernare e potenziare le nostre infrastrutture abbiamo bisogno di giovani", ha detto Ferraris ricordando ", gran parte giovani, che hanno abbassato l’età media". Secondo l’AD, oltre a lavorare sulle infrastrutture, i nuovi assunti andranno a proseguire il ricambio generazionale e permetteranno all’azienda di "accelerare il cambiamento di mentalità".A Milano, Ferraris è intervenuto da remoto nell’ambito del panel "Capitale Umano: risorsa strategica e nuova frontiera della competitività". "La nostra azienda – ha proseguito - ha centocinquant’anni di vita ed oggi è un operatore multimodale che opera su più settori: dalla logistica, alle infrastrutture e dal trasporto passeggeri a quello merci.che nel nostro paese viaggia ancora sue per riuscire non possiamo non coinvolgere e includere le nostre ottantasei mila persone"."Abbiamo avuto une dobbiamo lavorare per farli sentire parte di un progetto – ha ribadito Ferraris - Abbiamo bisogno anche di chi lavora da tempo sul campo e di non lasciare indietro i meno giovani per non creare uno strappo all'interno dell'ecosistema dell'azienda. Questo si può fare attraverso un lavoro di squadra".