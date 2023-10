Iccrea Banca, S&P migliora outlook da stabile a positivo

S&P Global Ratings

(Teleborsa) -ha, confermando i rating a lungo e a breve termine, rispettivamente pari a BB+ e B.La revisione è legata ale all'aspettativa che il Gruppo BCC Iccrea continui a fare significativi progressi nel presidio dei rischi e della governance, si legge in una nota. Queste iniziative, unite a una solida posizione patrimoniale attesa in ulteriore crescita, permetteranno al Gruppo di poter meglio affrontare il rallentamento economico previsto in Italia nei prossimi mesi. S&P ritiene inoltre che il Gruppo potrà contare suanche nei prossimi trimestri."Questo ulteriore positivo riconoscimento di S&P si unisce alla recente promozione a Investment Grade ricevuta da DBRS Morningstar e ai brillanti risultati ottenuti nello Stress Test - ha commentatodel Gruppo BCC Iccrea - Una valutazione che tiene conto del cammino che, come Gruppo, abbiamo impostato fin dalla sua costituzione a supporto del territorio, a conferma della piena sinergia delle strutture centrali con tutte le nostre 117 BCC".