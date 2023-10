Il Ministro Calderone interviene su pensioni e assegno di inclusione

(Teleborsa) - "Sicuramente in alcuni aspetti ci sono deidi lavoratori o alcune categorie di interventi pensionistici ma l'intervento va letto anchein cui la prima cosa da fare è fare attenzione agli equilibri". Lo ha detto questo pomeriggio a Genovacommentando la bozza della manovra sullea margine dell'assemblea annuale dell'Anci."La manovra - ha ricordato la ministra - non è stata ancora depositata, ci sono delle riflessioni in corso. Saremmo stati pronti anche a proporre una riforma delle pensioni di più ampia portata ma oggisoprattutto della necessità di daree dei nostri mercati. Per questo motivo alcuni interventi possono sembrare limitati"."Credo per che la manovra vada letta tutta eperchè è vero che non c'è la riforma strutturale delle pensioni mache è un grosso impegno. Solo quello costama è giusto perchè è un intervento a favore delle famiglie e dei redditi più bassi e poi accanto a questo ci sono interventi a sostegno della famiglia, della natalità e anche del lavoro delle donne", ha concluso Calderone in tema di pensioni.Il Ministro del Lavoro, sempre nel corso dell'assemblea annuale dell'Anci, ha anchefamiliari che transiteranno nell'. Mantenuto per loro un sistema di protezione fino al 30 novembre. "L'assegno di inclusione è la misura che interessa direttamente i Comuni. Vi do assicurazione che stiamo lavorando costantemente per implementare la piattaforma e preparare la partenza nel modo più sereno possibile, senza avere ripercussioni di sorta", ribadisce il ministro.