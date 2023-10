Italgas, ricavi primi 9 mesi salgono a 1,37 miliardi. Gallo: cresciamo anche in contesto instabile

Italgas

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi dell’annoha realizzatodedicati principalmente all’estensione, alla trasformazione digitale e al repurposing delle reti. Più nello specifico, sono stati posati 679 chilometri di nuove condotte gas. Significativo il contributo delle attività in Grecia dove, a fronte di un investimento di circa 74 milioni di euro, sono stati realizzati 435 chilometri di nuove condotte gas.L’ EBITDA ammonta a 910,5 milioni di euro (+15,9% rispetto al 30 settembre 2022) e l’attribuibile al Gruppo balza del 10% a 316,7 milioni di euro.Il flusso di cassa da attività operativa, al netto del contributo della ESCo, ammonta a 576,8 milioni di euro e ha compensato totalmente gli investimenti relativi alla distribuzione del gas.In un contesto di forti tensioni internazionali, con gli inevitabili riflessi sul costo dell’energia e sull’andamento dei mercati finanziari - sottolinea una nota - Italgas ha continuato il suo "percorso di crescita, ininterrotta per 27 trimestri consecutivi".totali al 30 settembre 2023 ammontano a 1.369,8 milioni di euro, in aumento di 282,8 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo del 2022 (+26%) e si riferiscono ai ricavi regolati distribuzione gas (1.086,7 milioni di euro) e a ricavi diversi (283,1 milioni di euro).A fine settembre,netto ammonta a 6,49 miliardi circa."Nei primi nove mesi del 2023 il Gruppo Italgas ha conseguitoche hanno permesso dia causa del protrarsi delle tensioni internazionali - affermacommentando i risultati di periodo -. Un: la nostra visione che ha confermato la centralità delle reti di distribuzione del gas – smart, digitali e flessibili – per una transizione ecologicasicura, sostenibile e competitiva, i traguardi già maturati in Grecia con anche la fusione dei tre DSO in un unico operatore, e nel settore idrico il perfezionamento dell’acquisizione delle concessioni di Veolia.e formazione - aggiunge Gallo - si confermano. Target che dipenderanno dalla nostra capacità di spingere sempre più in alto l’asticella dell’innovazione continuando a fare leva o sulla nostra risorsa principale, le persone".