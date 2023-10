IVA evasa, Italia maglia nera in Europa (ma in netto miglioramento)

(Teleborsa) -nel 2021 è stata pari acon un miglioramento di circaTra gli stati membri l'Italia - ed è un primato del quale non andare di certo fieri - è il paese con il più alto livello di Iva evasa, per 14,6 miliardi di euro,E' quanto emerge da uno studio della Commissione europea sul 'la stima della differenza tra le entrate teoriche previste e l'importo effettivamente riscosso.sono buone notizie per le finanze pubbliche in Europa – ha commentato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni -. Possono essere attribuiti principalmente a misure nazionali ben mirate che sono state costantemente attuate. Ora dobbiamo dare una forte spinta anche a livello dell’Ue, il che significa attuare le nostre proposte ‘Iva nell’era digitale’, che rappresentano un vero punto di svolta in termini di accelerazione e facilitazione dell’accesso delle autorità fiscali alle informazioni sulle transazioni business-to-business".in modo da poter ridurre ulteriormente le, in particolare quelle causate da frodi criminali transfrontaliere", ha concluso Gentiloni.