Lagarde (BCE): Grecia è stata in grado di superare la sfida del debito

(Teleborsa) -, con un rapporto debito pubblico/PIL del paese che "è sceso di 35 punti percentuali rispetto al picco del 206% nel 2020, uno dei cali più rapidi al mondo". Inoltre, "greci allo status di investment grade". Lo ha affermato, presidente della Banca centrale europea, in occasione della cena di gala ad Atene, organizzata dalla Banca di Grecia alla vigilia del Consiglio direttivo della BCE, che si terrà domani nella capitale greca (nell'ambito delle riunioni che a rotazione ogni anno si svolgono fuori dalla sede istituzionale di Francoforte).Lagarde, essendo nel "quiet period" che precede la riunione operativa sulle decisioni."Grazie al duro lavoro svolto per rendere l'economia più flessibile,- ha detto la numero uno della BCE - Il PIL reale pro capite è ora quasi del 10% superiore al livello pre-pandemia: una performance molto più forte di quella dell'Eurozona nel suo insieme. Anche il tasso di disoccupazione è diminuito drasticamente, attestandosi al 10,9% in agosto, il livello più basso dalla fine del 2009".