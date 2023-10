LVenture Group, CdA approva convocazione di assemblea per fusione

LVenture Group

Digital Magics

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, holding di Venture Capital quotata sul mercato Euronext Milan, ha rilevato laperper incorporazione die della connessa documentazione, non appena sarà disponibile il parere di congruità dell'esperto nominato dal Tribunale di Roma, atteso nel corso della settimana del 30 ottobre 2023.Anche al fine di comprimere i tempi necessari a procedere alla convocazione, una volta che il parere sarà disponibile, il CdA ha approvato l'avviso di convocazione, inclusivo dell'ordine del giorno, e ha, anche in via disgiunta, ill'assemblea in sede straordinaria.Tra le altre cose, il CdA ha anche approvato un aggiornamento della relazione illustrativa relativa alla fusione. Ha comunque(46 azioni ordinarie di LVenture Group di nuova emissione per ogni 5 azioni ordinarie di Digital Magics), anche fattorizzando alcuni eventi rilevanti, non straordinari, verificatisi successivamente all'approvazione e alla pubblicazione del progetto di fusione.