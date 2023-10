Mercato tutelato, Pichetto: interlocuzione con Ue ma nessuna proroga

(Teleborsa) - Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica,, ha ribadito che l'obbligo di passaggio dala quello libero per le utenze domestiche non verrà prorogato. "C'e' un'interlocuzione con l'Unione Europea, ma non si tratta di una proroga rispetto alla scadenza del 10 gennaio 2024", ha spiegato a margine della 40esima Assemblea annuale dell'Anci, a Genova. "Si stanno definendo le modalità tecniche di attuazione", ha aggiunto, spiegando il mercato tutelato dell'energia "riguarda milioni di utenze domestiche divise sostanzialmente in due gruppi: vulnerabili e non vulnerabili".Il termine del 10 gennaio 2024 "rimane fermo per la parte obbligatoria – ha proseguito Pichetto –, la parte dei non vulnerabili, che sono coloro cui si può staccare la luce se non pagano. La valutazione che sto facendo e che propongo al Governo è quella di dire: per spostare dei, circa 4,5-5 milioni di utenze, ci vuole un attimo perché serve informare tutte le famiglie". Il ministro ha sottolineato che "c'e' tutta una fase che va vista anche con le. C'è tutta unache necessita di qualche mese. Ma questo non vuol dire prorogare la data".Per quanto riguarda invece, il ministro ha spiegato che "è finito tutto l'iter tecnico di verifica, manca la notifica formale al ministero" da parte dell'Europa che "dovrebbe arrivare". "È una grande opportunità per il Paese perché cambia un modello di consumo andando verso l'– ha aggiunto – è un'occasione per il sistema dei comuni, in particolare in quelli sotto i 5mila abitanti perché c'e' un aiuto rilevante, il 40% dell'investimento a fondo perduto più l'aiuto tariffa".