Mes, Donohoe: "Italia concluda processo di ratifica il più presto possibile"

(Teleborsa) - "Non dovremmo perdere di vista l'importanza di finalizzare la riforma del Mes e i benefici che ciò apporterebbe alla nostra architettura istituzionale. Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto aggiornamenti regolari sull'iter parlamentare in corso per la ratifica del Trattato del Mes in Italia, e attendiamo con impazienza la sua conclusione il più presto possibile possibile". È quanto sottolinea ilnella lettera inviata al, in vista della riunione del vertice dei leader dei paesi dell'Eurozona (Eurosummit) che si terrà venerdì a Bruxelles."La ratifica del Trattato del Mes – continua– istituirà un sostegno pubblico comune al Fondo di risoluzione unico per le crisi bancarie, che è un nostro accordo di lunga data ed è nel nostro interesse, per tutti, sia per l'insieme dell'Eurozona che per i singoli Stati membri, compresa l'Italia. La ratifica di questo trattato rappresenta un ulteriore passo avanti verso un'Unione bancaria più resiliente e un'Unione economica e monetaria più completa e più approfondita. Dopo la ratifica del Trattato – conclude il presidente dell'Eurogruppo –, potremo anche riflettere collettivamente sul ruolo e sugli strumenti futuri del Mes", come chiede soprattutto l'Italia, molto critica sul modo in cui è stato usato il Fondo salva-Stati per attuare le controverse politiche d'austerità, durante la crisi dell'Eurozona.Il Mes "non è oggetto della discussione del Consiglio europeo" ha tagliato corto lalasciando l'Aula della Camera dopo aver consegnato le comunicazioni in vista del Consiglio Ue commentando il messaggio di Donohoe volto a sollecitare il completamento da parte dell'Italia del processo di ratifica del nuovo trattato del Mes.