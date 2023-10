Mondadori, Equita taglia target price e conferma Buy

Equita

Mondadori

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (-5% per effetto tassi) ilsu, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, mantenendo ilsul titolo a "" in vista della pubblicazione dei risultati del terzo trimestre, in cui si attende un EBITDA adj. a +2% in parte per l'anticipo dei risultati della scolastica nel 2Q (3 milioni di euro).Gli analistidi EBITDA adj. FY23 a 153 milioni di euro, che implicano un 4Q in crescita double digits (da 21 a 26 milioni di euro) grazie al lancio di diversi titoli nel periodo natalizio ed un confronto favorevole perché il 4Q22 era stato penalizzato da maggiori opex carta/energia. Andrà verificata l'accelerazione delle, considerando il basso leverage del gruppo.Equita sottolinea che il titolo, ossia un EV/EBITDAaL 2023E di 5,5x, un FCF yield del 11% e dividend yield del 5,3%.