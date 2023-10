Nasdaq e l'S&P 500 in forte calo per crollo Alphabet

Alphabet

(Teleborsa) -l'. In particolare, gli indici sono appesantiti dal crollo di, dopo che la divisione cloud della capogruppo di Google ha comunicato ricavi inferiori alle stime. Sale invece, che ha superato le aspettative per i risultati del primo trimestre in tutti i segmenti, compreso il business del cloud.Restando sui, spunti sono arrivati da(ha ridotto la perdita trimestrale ma ha abbassato la guidance sulle consegne del 737),(ha registrato una trimestrale positiva grazie alla domanda prodotti di copertura) e(ha aumentato la guidance dopo un forte terzo trimestre).Non ci sono grandi spunti dai. Le richieste dihanno continuato a scendere (con i tassi ancora in salita), è rimbalzata la vendita di case nuove nel mese di settembre e sono aumentate più delle attese le scorte di greggio.Nessuna indicazione sulla politica monetaria daiamericana, che sono entrati nel periodo di blackout prima della decisione sui tassi di interesse del 1° novembre.Guardando ai, Wall Street riporta una variazione pari a -0,17% sul, mentre, al contrario, giornata negativa per l', che continua la seduta a 4.196 punti, in calo dell'1,21%. Pessimo il(-1,97%); sulla stessa tendenza, in discesa l'(-1,28%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i, senza esclusione alcuna. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-5,12%),(-1,94%) e(-1,05%).del Dow Jones,(+3,61%),(+2,67%),(+0,81%) e(+0,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,05%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,11%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,11%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,27%.(+2,67%),(+0,77%),(+0,66%) e(+0,61%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,27%. Tonfo di, che mostra una caduta del 9,09%. Lettera su, che registra un importante calo del 9,01%. Scende, con un ribasso del 6,20%.