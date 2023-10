Piovan, Kepler si aspetta aumento margine EBITDA in 3° trimestre

Piovan

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux confermaper azione) e) sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, polveri plastiche e alimentari, in previsione deiche saranno diffusi il prossimo 8 novembre. "Ci aspettiamo di vedere un trend coerente con le nostre proiezioni per l'anno fiscale 2023", si legge nella ricerca.Gli analisti prevedono che ilsarà pari al 12,6% nel terzo trimestre del 2023 (+60 pb su base annua) e al 12,9% nei 9 mesi del 2023 (+120 pb su base annua), con un miglioramento del margine IPEG. Prevedono che lediminuiranno del -5,6% nel terzo trimestre del 2023, a fronte di una base di confronto impegnativa in quanto il terzo trimestre del 2022 è stato particolarmente forte, dopo un secondo trimestre 2022 debole che è stato invece rallentato da problemi relativi alla catena di fornitura."Il titolo viene: 9,9x P/E e 8,3x EV/EBIT 2023E, nonostante un RIOC e una conversione in contanti attraenti, una ciclicità limitata e la possibilità di M&A", si legge nella ricerca.