"Più soldi che dal piano Marshall", Mattarella in pressing su attuazione PNRR

(Teleborsa) - Il Presidente della Repubblicatorna a incalzare sull'attuazione delsottolineando che "non si può fallire" visto che ci sonoIl rimando al celebre piano americano del 1947 per la ricostruzione dell'Europa devastata dalla seconda guerra mondiale arriva dall'assemblea dell'Anci riunita a Genova ed è tutt'altro che casuale.L'obiettivo è - ancora una volta - rimettere tutti, come del resto il Capo dello Stato fece poco tempo fa in un intervento divista la soporifera inerzia attuativa.I comuni italiani, attraverso le parole del presidentenon nascondono le loro preoccupazioni in merito - "c'è stato un momento in cui la fiducia istituzionale si è incrinata e ci siamo sentiti sul banco degli imputati" - visto che da tempo lamentano una distrazione dei fondi europei a loro inizialmente destinati.intervenuta in apertura con un videomessaggio nel quale ha spiegato che il confronto con i sindaci è "schietto". Per questo la premier cerca di tranquillizzare l'assemblea dei comuni spiegando che "dalla cabina di regia nasce anche il percorso che ha poi portato alla proposta di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, una proposta che non sottrae risorse ai programmi previsti dal Piano ma che prevede lo spostamento di alcuni investimenti ad altre fonti di finanziamento come per esempio il Piano complementare al Pnrr o i fondi delle politiche di coesione".Ma Meloni riconosce le difficoltà esistenti a livello locale: "i