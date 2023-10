PNRR, Fitto: c'è il rischio enorme di non raggiungere alcuni obiettivi per il 2026

(Teleborsa) - Il ministro degli Affari europei,, ha dichiarato che esiste un "enorme rischio" che alcuni obiettivi fissati dalnon verrano raggiunti. "Lo dico senza polemica nei confronti degli governi precedenti, noi abbiamo una differenza: aver immaginato l'inserimento di tutti questi progetti nel piano è stato un bell'esercizio, ma il nostroragionevolmente si deve porre il problema di quello che accadrà nel 2026 quando, con le, c'è l'enorme rischio che su molte delle misure di cui ci occupiamo non c'e' la possibilita' di raggiungere risultati" ha sottolineato intervenendo in collegamento all'assemblea dell'Anci a Genova."Devo ricordare che noi abbiamo die delleda rispettare. Il lavoro che stiamo portando avanti parte da alcuni premesse che si fa finta di non ricordare. Ci sonodi progetti che sono cosiddetti progetti in essere, finanziati in anni precedenti, non corrispondono a regole di ammissibilità previste all'interno del rapporto con la. C'è una data, che si fa finta di non ricordare, il, entro la quale devono essere collaudati i progetti, a meno che la Commissione nei prossimi giorni non ci stupisca con posizioni diverse", ha affermato il ministro