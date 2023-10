PNRR, Gentiloni: non è una tegola burocratica da gestire, ma sfida molto importante per l'UE

(Teleborsa) - Il commissario Ue agli Affari economici,, ha sottolineato che il"non è una tegola burocratica che ci è capitata addosso e che dobbiamo gestire in qualche modo". Intervenendo all'assemblea dell'a Genova Gentiloni ha affermato la necessità di avere "una storia positiva sul". "Penso che questa possa venire dai sindaci", ha aggiunto, perchè la Commissione europea "apprezza molto in vostro lavoro" ha dichiarato rivolgendosi ai primi cittadini italiani."Ci sono paesi dove si fanno dei roadshow sul PNRR, mi piacerebbe vedere unin Italia", ha aggiunto. "Bisogna lavorare, insieme: governo, comuni, parti sociali, tutti gli attori del nostro sistema" ha dichiarato Gentiloni. "Se è vero che questa è una, che con un po' di prudenza il presidenteha accostato al piano Marshall, io penso che dobbiamo essere consapevoli che la sfida che abbiamo davanti è molto importante anche per il". "Il futuro di questa dimensione europea dipende moltissimo dal fatto che questa operazione straordinaria non si trasformi in una chimera e in un fuoco di paglia", ha affermato."Vi assicuro che le difficoltà sono europee – ha proseguito il Commissario Ue –. Quasi tutti i Paesi hanno chiesto alladi rivedere i loro piani, perché c'è l'inflazione, la crisi energetica. Questa è primae il governo lo sa perfettamente. Sono stati approvati finora i piani rivisti di 9 Paesi, stiamo discutendo quelli di altri 16, tra cui quello italiano. C'è un problema di cui tenere conto: questa discussione ha un termine. Ladei piani è possibile soltanto entro la fine del 2023"."Noi, la Commissione, lavoriamo per fare il possibile per venire incontro alle richieste didei vari Paesi. Il piano può essere rimodulato ma la sua ambizione non deve essere ridimensionata", ha spiegato Gentiloni. La sfida è dunque "come correggere senza che il piano che ne risulta sia meno ambizioso sul piano degli. Quindi ridefinire i piani ma non diminuire l'".