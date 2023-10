Ponte sullo Stretto, Tajani: deve portare l'Alta Velocità fino in Sicilia

(Teleborsa) - Il vice premier e ministro degli Esteri,, ha dichiarato che "ilè un'altra realtà che deve permettere all'di attraversare la Calabria e di arrivare fino in". "Significa far aumentare le presenze turistiche, significa valorizzare le città", ha aggiunto nel suo intervento all'assemblea annuale dell'Anci a Genova, ricordando che sono tante le città delche non sono raggiungibili con l'alta velocità "che di fatto si ferma a Salerno"."Se vogliamo far crescere le città, se vogliamo incrementare le presenza turistiche dobbiamo avere infrastrutture moderne, investire in infrastrutture", ha dichiarato il ministro: "abbiamo delle potenzialità turistiche che nessun altro Paese al mondo ha".A margine dell'evento Tajani ha poi parlato della discussa tassa suglisul settore bancario. "Noi abbiamo una visione complessiva di quello che bisogna fare per consolidare il sistema bancario e per inviare messaggi che rassicurino i. Se il sistema bancario italiano è più forte e le nostre banche hanno un sistema più consolidato, serve anche a inviare messaggi rassicuranti. Non è un caso che l'ultima valutazione dell'agenzia di ratingha dato di fatto un giudizio invariato e non in peggioramento sulla situazione italiana"."Questa è la dimostrazione – ha aggiunto – che stiamo lavorando bene, quindi anche il testo della legge che regola ilche le banche possono dare in questo momento all'economia del Paese evidentemente era stata scritta bene perché i mercati sono rassicurati e arriveranno, da chi vorrà, anche iper le casse dello Stato ma la manovra ormai è fatta"