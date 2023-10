Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, quando i rendimenti Treasury sono ancora in salita e gli occhi degli investitori sono rivolti alle trimestrali delle Big Tech americane.Dopo la chiusura dei mercati, pubblicheranno i conti Microsoft e Alphabet; stasera toccherà a Meta e IBM, e domani, giovedì, ad Amazon e Intel. Per la trimestrale di Apple, invece, bisognerà aspettare giovedì 2 novembre. Nel frattempo, restano in primo piano le tensioni in Medio Oriente.Tra gli indici statunitensi, ilha messo a segno un +0,62%, interrompendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.248 punti. In rialzo il(+0,97%); come pure, sale l'(+0,8%).(+2,57%),(+1,38%) e(+1,13%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -1,42%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+9,22%),(+5,28%),(+2,88%) e(+2,37%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,69%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,51%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,80%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,65%.Tra i(+4,26%),(+3,98%),(+3,91%) e(+3,55%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,82%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,69%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,30%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,59%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -8,7%)16:00: Vendita case nuove (atteso 680K unità; preced. 675K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -500K barili; preced. -4,49 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 4,1%; preced. 2,1%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 209K unità; preced. 198K unità).