Povertà, il peso dell'inflazione secondo consumatori e imprese

(Teleborsa) - Secondo i dati resi noti oggi dall'Istat , nel 2022 sono in condizione dipoco più di 2,18 milioni di famiglie, l'8,3% del totale rispetto al 7,7% del 2021. "Dati drammatici e vergognosi, non degni di un Paese civile – ha dichiarato Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori –. Si tratta di un record storico, sia rispetto alla percentuale delle famiglie in povertà assoluta, l'8,3% che supera il precedente primato del 2020 quando era 7,7%, sia rispetto al loro numero, 2.187 migliaia, che batte il 2.007 migliaia sempre del 2020".Per ilil caro-prezzi si conferma a tutti gli effetti unae allarga la fetta di popolazione che entra nella soglia della povertà assoluta. Lo afferma il Codacons, commentando i dati diffusi oggi dall’Istat. Secondo il presidente"i dati Istat attestano un forte peggioramento delle condizioni economiche delle famiglie, e sul banco degli imputati c’è il caro-prezzi: come ampiamente previsto dal Codacons, l’inflazione alle stelle che ha caratterizzato il 2022 e che prosegue ancora oggi, ha eroso giorno dopo giorno redditi e capacità di acquisto dei cittadini, spingendo con violenza un numero enorme di cittadini verso la povertà”.“Prima l’emergenza Covid prima e poi il caro-prezzi hanno allargato ladellein condizione di povertà assoluta, un vero e proprio allarme economico e sociale che deve portare il Governo a correre ai ripari – afferma il presidente di Assoutenti,– Di fronte ai dati allarmanti dell’Istat è necessario adottare misure urgenti per redistribuire in modo equo la ricchezza, perché è intollerabile che la povertà dilaghi tra i cittadini mentre alcune grandi realtà, anche grazie alle ultime, vedono aumentare a dismisura utili e profitti. Per questo chiediamo al Governo di intervenire sugli extra-profitti di società energetiche, banche e assicurazioni, reperendo risorse da destinare alla lotta al caro-prezzi e al sostegno dei nuclei in difficoltà”.Sono oltre 3,1 milioni i poveri che in Italia hanno ricevuto aiuti pubblici per mangiare nelle mense per i poveri o con la consegna di pacchi alimentari. È quanto stima lasu dati del(Fead) in riferimento al report annuale dell’Istat sulla povertà che pesa soprattutto sulle tavole con l’inflazione alimentare più alta da 40 anni. Il numero dei bambini sotto i 15 anni bisognosi che hanno avuto assistenza per mangiare ha superato – stima Coldiretti – quota 630mila, praticamente un quinto del totale degli assistiti, ai quali vanno aggiunti 356 mila anziani sopra i 65 anni oltre a una platea della fame e del disagio che coinvolge più di 2,1 milioni di persone fra i 16 e i 64 anni.Fra tutti coloro che hanno ricevuto aiuto per il cibo – sottolinea la Coldiretti – più di 1 su 5 (23%) è unche nel nostro Paese non riesce a procurarsi da solo il “pane quotidiano”, ma ci sono anche oltre 90mila senza dimora che vivono per strada, in rifugi di emergenza, in tende o anche in macchina e quasi 34mila disabili. Nel 2022 – spiega Coldiretti – hanno ricevuto assistenza per mangiare anche 48mila ucraini proprio nell’anno in cui il Paese è stato invaso e devastato dall’esercito russo."Italiani sempre più in difficoltà. Nel 2022 - soprattutto a causa del forte incremento dei prezzi - oltre 165mila famiglie in più sono scivolate sotto la soglia della povertà assoluta, sotto cui ormai si collocano 2,2 milioni di nuclei familiari e 5,6 milioni di persone. E l'ombra della povertà si allunga sempre più insistentemente anche su lavoratori autonomi, professionisti e imprenditori". Cosìcommenta il rapporto Istat sulla povertà in Italia nel 2022. "Categorie solitamente non associate al disagio economico, nel 2022sono arrivati a costituire il 9,9% del totale delle persone sotto la soglia della povertà, con una crescita di oltre due punti sullo scorso anno", ha fatto notare."I dati Istat sulla povertà mettono in evidenza un'Italia che soffre alla quale occorre dare risposte urgenti", dichiara Rosario Valastro, Presidente dellacommentando i dati Istat diffusi oggi. "Tra queste risposte c'è anche quella del Volontariato. Ed è dal nostro osservatorio di aiuto che notiamo una crescita dei bisogni essenziali", dice Valastro. "La povertà deve essere al centro di politiche attive di sostegno e non può mai rappresentare un fattore di discriminazione né di marginalizzazione per chi ne soffre. Il Volontariato rappresenta una delle componenti anche sul piano culturale oltre che sociale per uscire da quel pericoloso paradigma secondo il quale la povertà sia una colpa", ha concluso