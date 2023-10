Presentato il nuovo canale "Open Learning" alla prima edizione di Digit’Ed Fast Forward

(Teleborsa) - Un nuovo canaleper costruire percorsi formativi tailor made - compatibile con le più innovative tecnologie come metaverso e realtà virtuale - esulle nuove tendenze nel mondo del lavoro, realizzata sempre utilizzando l’Intelligenza Artificiale. Sono questeal centro dellaun evento rivolto a top manager, responsabili RU, responsabili formazione e professionisti del settore education. Al centro, non necessariamente sinonimo di conflitto tra la creatività umana e la sua tecnicalità, ma anzi strumento per ottenere risultati performanti sulla formazione del personale, e di conseguenza sulla redditività delle aziende. Un’occasione perPresenti alla manifestazione CEO di grandi aziende come Emma Marcegaglia – Marcegaglia Holding, Luigi Ferraris - Ferrovie dello Stato, Fabrizio Palermo - Acea e Paolo Benanti, Professore presso Pontificia Università Gregoriana.Grazie ad, realizzata utilizzando l’Intelligenza Artificiale che ha processato più di 30mila profili professionali e 650mila job post dal 2017 a oggi, è stato possibile esaminare le informazioni sotto diversi aspetti, arricchite e normalizzate da modelli di machine learning e integrate con altre fonti con dati sorprendenti sul mercato del lavoro in Italia.Dall'indagine è emerso che: nel solo 2022 sono stati(+13.8% rispetto al 2021),(rispetto al pre-covid) specialmente nel settore bancario (+81%), delle utilities (+71%) e del retail (+35%). Grandi cambiamenti che iniziano ad interessare non solo professionisti con lunga esperienza alle spalle, ma dal post pandemiache sono molto più propensi al dinamismo ed al cambiamento precoce. È raddoppiata la percentuale, infatti, di neo assunti con poca esperienza (o alla prima esperienza) che cambiano impiego entro 2 anni dall’assunzione.Sempre nel 2022. Nel complesso si registra uno tsnunami che coinvolge in particolar modo i giovani:, tanto che l’83% dei giovani professionisti lascia la propria mansione anche prima dei due anni. Le aziende, inoltre, faticano ad assumere profili di questo tipo: nonostante il 47% delle offerte si rivolga a junior, ne viene assunto solo il 10%, con le assunzioni che finiscono con il privilegiare figure più senior, già con competenze. L’82% dei dipendenti ritiene importante la riqualificazione ed il miglioramento delle proprie competenzema una persona su due si ritiene insoddisfatta, perché priva di un’adeguata offerta formativa.Nel corso dell’evento Digit’Edillustrata alla platea da Antonino Ciacio, Head of Technology di Digit’Ed. Grazie a un utilizzo massivo dell'Intelligenza Artificiale,, dialogare con una chatbot a cui chiedere informazioni, osservare i propri progressi e socializzare all’interno delle proprie community. Nata con l'ambizione di superare le attuali soluzioni disegnate per le risorse umane,, anche attraverso una fruizione semplice ed immediata. Inoltre, la piattaforma è stata progettata per integrare anche altri cataloghi di corsi, oltre a quelli in dotazione: le aziende che la adotteranno saranno in grado di erogare e soprattutto rendicontare anche corsi esterni, da semplici video presenti su YouTube, a prodotti più complessi sviluppati in realtà virtuale o per il metaverso. Per tutti questi motivi 'Open Learning' rappresenta un unicum nel settore della formazione, destinata a trasformare il mercato.Le sfide future del mercato del lavoro e la necessità di trattenere i talenticome Emma Marcegaglia, presidente e amministratore della Marcegaglia Holding, Luigi Ferraris, alla guida di Ferrovie dello Stato Italiane, Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Acea e Paolo Benanti, Professore presso Pontificia Università Gregoriana e membro del Comitato scientifico Digit’Ed, che hanno partecipato ad un dibattito moderato dalla giornalista Sarah Varetto, intitolato "Capitale Umano: risorsa strategica e nuova frontiera della competitività". Al Digit’Ed Fast Forward hanno presentato analisi e studi anche i vertici societari Digit’Ed come Gianandrea De Bernardis, Chairman, Valerio Momoni, Chief Corporate Development, e Mario Vitale, Chief Commercial Officer, oltre che importanti esponenti del mondo della formazione fra cui Niccolò Bossi, COO 24ORE Business School."In un mondo del lavoro che cerca ogni anno il 2% circa del personale impiegato come nuove risorse da inserire, ma dovrà riqualificare e riconventire il 45% delle risorse attuali, gli strumenti che consentono la crescita, l’evoluzione e la valorizzazione del capitale umano diventano sempre di più elementi strategici fondamentali per le aziende., è il partner delle grandi aziende per la creazione di percorsi di crescita delle risorse, investendo in metodologie innovative e combinando diversi metodi pedagogici e multi formato. Con uno sguardo sempre rivolto alle persone utilizzando non solo contenuti di qualità ma la miglior metodologia di fruizione. Siamo convinti che solo attraverso la valorizzazione delle persone si possano vincere le sfide future e siamo pronti ad accompagnare grandi aziende e organizzazioni in questo percorso" dichiara, Chairman Digit’Ed.