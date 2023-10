Progressio SGR cede a Valgroup la partecipazione in Garda Plast

(Teleborsa) -, in qualità di gestore del fondo Progressio Investimenti II, ha completato la cessione della propria partecipazione nel(Gruppo GP) a, operatore internazionale attivo da oltre 45 anni nell'industria dei polimeri vergini e riciclati.Il Gruppo GP nasce dall', promossa da Progressio,. Sia i venditori di Garda Plast (i fratelli Amos e Luca Tonoli) che i venditori di IFAP (i fratelli Pietro e Marco Bruseschi) hanno reinvestito nel progetto affiancando Progressio in qualità di azionisti di minoranza.In questi anni sotto la guida dell'AD Massimo Cutolo, il Gruppo GP ha conseguito importanti risultati, superando la soglia dinel 2022, si legge in una nota.