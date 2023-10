Punto Sud, a Bari il primo festival interamente dedicato al Mezzogiorno

(Teleborsa) - Domani,, si alza il sipario su, il primo festival interamenteDopo l’inaugurazione alle 16.30 con la presenza di Alessandro Laterza, ad Editori Laterza, Luca Bianchi, direttore, Domenico Laforgia, presidente Acquedotto Pugliese, Augusto Raggi, head of sud territorial area, Enel Italia, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia e Antonio Decaro, sindaco di Bari, si entrerà subito nel vivo del festival affrontando il tema "Il Sud del disagio sociale”.in questo primo focus ci saranno. Il festival terminerà sabato 28 ottobre.Proprio, oggi,: nel 2022 oltre 2 milioni di famiglie in povertà assoluta. Tra queste il 41,4% risiede nel Mezzogiorno che conta oltre 2 milioni e 500mila individui in povertà contro i 2 milioni e 298mila residenti nelle regioni del Nord. Di questo, ma non solo, se ne parlerà con Enrica Morlicchio, docente di sociologia dei processi economici e del lavoro all'Università Federico II di Napoli, Isaia Sales saggista e scrittore, Rocco Sciarrone (docente di Sociologia economica all'Università di Torino) e Paola Laforgia (responsabile Ansa di Bari).La serata prosegue alle ore 19, presso lo spazio Murat, con il dibattito sul Mezzogiorno reale e Mezzogiorno immaginato con Oscar Iarussi, critico cinematografico e giornalista, Andrea Di Consoli, scrittore e giornalista, Gloria Giorgianni, produttrice cinematografica e fondatrice di Anele, Alessandro Piva, regista. Alle 20.30 presso il multicinema Galleria spazio al prezioso materiale delle Teche Rai con la proiezione di alcuni documentari sul Mezzogiorno, con l'introduzione di Giuseppe Lupo, scrittore e docente di letteratura italiana contemporanea presso l'Università Cattolica di Milano.