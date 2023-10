Sabaf, Equita taglia target price e conferma Buy

Equita

Sabaf

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 21 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di componenti per elettrodomestici, mantenendo ilsul titolo a "" in vista della pubblicazione dei risultati del terzo trimestre, in cui sono attesi ricavi organici flat e margine in miglioramento su base sequenziale.Gli analisti hannosui ricavi FY23 del -2% a 239 milioni di euro (4Q organico +13% YoY in quanto il 4Q22 aveva avuto un forte impatto da destocking, +3% QoQ) e l'Adj. EBITDA del -4% a 37 milioni di euro (margine 15,5% da 15,7%). Analoghe revisioni sul 2024-25, con ricavi -2%, Adj. EBITDA -3% e Adj. EPS -5%/6% a 1,37 euro e 1,68 euro."L'e ladi mercato sono i catalyst che pensiamo possano supportare il rerating del titolo", si legge nella ricerca.