Santander, utile 9 mesi a 8,14 miliardi grazie a Europa e Messico

Banco Santander

(Teleborsa) -, una delle più grandi banche dell'eurozona, ha conseguito undi 8.143 milioni di euro nei, in aumento dell'11% in euro correnti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, poiché la forte crescita dei ricavi, in particolare in Europa e Messico, ha compensato la crescita degli accantonamenti. Nel, l'utile attribuibile è aumentato del 26% (+20% in euro correnti) rispetto al terzo trimestre dello scorso anno raggiungendo 2.902 milioni di euro.In totale, isono aumentati del 13% a 43.095 milioni di euro poiché la banca ha aggiunto nove milioni di clienti, portando il totale dei clienti a 166 milioni. L'aumento sia dell'attività della clientela che dei tassi di interesse ha sostenuto un aumento del 16% nel. Lesono aumentate del 6%, trainate dalle vendite di prodotti di alto valore, in particolare nelle attività globali della banca."Il gruppo ha realizzatocon un utile per azione in crescita del 17% e un return on tangible equity del 14,8% - ha commentatodel Banco Santander - Abbiamo aggiunto nove milioni di clienti, aumentato i ricavi del 13% e continuiamo a fare ottimi progressi nella semplificazione del business".Santander rimane "sulla buona strada" per raggiungere i suoi, inclusa una crescita dei ricavi a due cifre; RoTE superiore al 15%; rapporto cost-to-income pari al 44-45%; CET1 Fully Loaded superiore al 12% e costo del rischio inferiore all'1,2%."Finora quest'anno abbiamo aumentato il tangible net asset value più il dividendo per azione del 12% e abbiamo annunciato un aumento del 39% su base annua del dividendo in contanti per azione - ha aggiunto Botín - Mentre l'ambiente esterno è sempre più incerto, è in questi tempi che la forza del nostro modello e del nostro team risulta più evidente. Sono fiduciosa che raggiungeremo i nostri obiettivi per il 2023, dato lo".