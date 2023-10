Sicurezza stradale: Polizia di Stato e ASPI nelle scuole per sensibilizzare sul tema

(Teleborsa) -per promuovere la sicurezza stradale grazie ad un progetto dedicato agli studenti che frequentano gli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado.L’iniziativa - spiega la nota - nasce in continuità con la campagna estiva sulla sicurezza stradale “che vede insieme Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia e per la prima volta con l’Alto Patronato delche mira a far riflettere soprattutto i più giovani sull’importanza sui dati, elevati, delle vittime stradali. L’obiettivo è riprendere proprio i messaggi chiave della campagna rivolgendosi ai giovani under 20 attraverso il coinvolgimento di 200 scuole secondarie dislocate nei territori attraversati dalla rete di Autostrade per l’Italia.Il progetto comprendeeventi live e infine un contest, in cui verranno messi in palio buoni d’acquisto per materiale didattico e tecnologico, e coinvolgerà da ottobre 2023 a maggio 2024, circa 12.000 studenti.Attraverso il percorso interattivo su un, gli studenti potranno approfondire i temi legati alla sicurezza stradale e ai comportamenti di guida corretta attraverso quiz personalizzati, diretti a far comprendere l’importanza dell’obbiettivo «zero incidenti stradali».Nel corso dell’anno scolasticocon appuntamenti dal vivo nelle scuole insieme a Polizia Stradale, Autostrade per l’Italia, e testimonial come la campionessa paraolimpica Ambra Sabatini. Al termine del percorso i ragazzi avranno l’opportunità di partecipare attivamente alla campagna educativa ideando il loro slogan sul tema della sicurezza stradale.- afferma l’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia- è elemento cardine che vede in questa fase la sinergia con il mondo della scuola, per dare modo ai ragazzi di aumentare la consapevolezza dei rischi alla guida e promuovere i comportamenti virtuosi. Oltre 4,6 milioni di utenti viaggiano sulle nostre autostrade ogni giorno, per questo è importante lavorare con convinzione e con tutti i mezzi a disposizione per i ridurre i livelli di incidentalità. I giovani devono essere consapevoli dei rischi in cui possono incorrere sulle strade: nostro dovere, insieme alla Polizia di Stato, è indirizzarli verso una guida consapevole”.- dichiara- Direttore del Servizio Polizia Stradale “Ciò che purtroppo viene spesso sottovalutato, soprattutto tra i giovani, è il reale pericolo che si corre quando si adottano comportamenti scorretti sulla strada come quello di mettersi alla guida sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti, e del rischio concreto a cui si espone la propria vita e quella degli altri. Probabilmente la relativa percezione del rischio dipende dalla giovane età e forse anche da abitudini imprudenti. Ed è per questo La Polizia di Stato investe ogni giorno le risorse a disposizione nei controlli e nel contrasto dei comportamenti non corretti dedicandosi con passione alla prevenzione e alle numerose campagne di educazione stradale con le quali promuove la cultura della guida sicura e responsabile; è infatti la prevenzione, soprattutto nelle scuole, la chiave di volta per diffondere tra le nuove generazioni, condotte e comportamenti responsabili sulla strada come nella vita. LaContestualmente al progetto didattico, andrà on air aon la partecipazione dell’attorLa campagna verrà rilanciata nei