T-Mobile aumenta guidance dopo un forte terzo trimestre

T-Mobile US

Deutsche Telekom

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nel settore delle telecomunicazioni e controllata da, ha chiuso il tconari a 15,9 miliardi di dollari, in aumento del 4% su base annua, mentre i ricavi da servizi postpagati sono stati pari a 12,3 miliardi, in crescita del 6% su base annua. L'di 2,1 miliardi di dollari è aumentato di 1,6 miliardi di dollari anno su anno, includendo costi relativi alla fusione, al netto delle imposte, di 114 milioni di dollari e costi di fine rapporto e correlati associati alla riduzione della forza lavoro dell'agosto 2023, al netto delle imposte, di 353 milioni di dollari.L'di 1,82 dollari per azione è aumentato di 1,42 dollari per azione anno su anno. Ilrettificato di 4 miliardi di dollari è aumentato del 94% su base annua."L'ho già detto e lo ripeto: in questo ambiente competitivo, solo T-Mobile può fornire il tipo dinel terzo trimestre perché solo noi possiamo offrire costantemente la migliore rete e la migliore combinazione di valore che i clienti vogliono - ha affermato il- La migliore crescita finanziaria e dei clienti di questo trimestre, compresi i nostri clienti netti e l'aggiunta di conti postpagati leader del settore e il più alto flusso di cassa nella storia di Un-carrier, dipingono un quadro chiaro di una strategia duratura e differenziata che sta funzionando".T-Mobileun Free Cash Flow rettificato per l'anno in corso compreso tra 13,4 e 13,6 miliardi di dollari, rispetto alla precedente previsione di 13,2-13,6 miliardi di dollari. Nel terzo trimestre l'azienda ha aggiunto 850.000, il numero più alto tra i concorrenti, battendo le stime di FactSet che prevedevano un aumento di 773.400 unità.