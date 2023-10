TraWell Co, rinnovo della concessione esclusiva per Aeroporto di Nizza

Trawell Co

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, hadella fornitura dei propri servizi integrati di protezione bagagli presso l'per sette anni. Nel nuovo accordo è previsto, oltre ai servizi integrati di protezione bagagli, un nuovo concept store multiservizi per i passeggeri, si legge in una nota."Siamo estremamente lieti di aver rinnovato questa prestigiosa concessione presso l'Aeroporto di Nizza Costa Azzurra, che rappresenta ile del lavoro di squadra di tutti i dipartimenti aziendali, che ringrazio - ha commentato il- Riconosciamo il ruolo fondamentale dell'aeroporto nel network TraWell Co. La nostra presenza nei terminal 1 e 2 ci consentirà di fornire servizi di alta qualità a un'ampia gamma di viaggiatori e di rafforzare il nostro marchio in un mercato ad alta crescita e dinamico".