S&P

UniCredit

(Teleborsa) - L'agenzia di ratingha(SACP) dida "bbb" a "", un gradino sopra il rating sovrano dell'Italia.Il rating emittente (issuer credit rating) di UniCredit rimane agganciato al rating della Repubblica a livello "BBB" e i rating sugli strumenti di debito della banca non cambiano. L', si legge in una nota.S&P ha migliorato oggi anche la valutazione del rischio economico per il