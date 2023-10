USA, richieste di mutui settimanali in calo dell'1%

(Teleborsa) - Diminuiscono ancora le. Nella settimana al 20 ottobre 2023, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una diminuzione dell'1%, dopo il -6,9% della settimana precedente.L'indice relativo alle richieste diè salito dell'1,8%, mentre quello relativo alleregistra un decremento del 2,5%.Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che isono saliti al 7,90% dal 7,70% della settimana precedente."I rendimenti dei titoli del Tesoro decennali sono saliti la scorsa settimana, poiché gli investitori globali sono rimasti preoccupati per la prospettiva di tassi più alti per un periodo più lungo e di crescenti deficit fiscali - ha affermatopresso la MBA - I tassi sono ora aumentati per sette settimane consecutive per un importo cumulativo di 69 punti base".