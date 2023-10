Volksbank, S&P porta rating a livello investment grade

S&P Global Ratings

(Teleborsa) -ha alzato ildella banca altoatesinada "BB+/B" a "" (quindi in), grazie alle iniziative di rafforzamento del capitale che la banca ha intrapreso nel recente passato, e al miglioramento significativo e permanente della qualità degli attivi ed in particolare dei finanziamenti erogati alla clientela. L'è a livello "".In particolare - si legge in una nota - la società di rating hache fornisce un buffer verso perdite future in scenari macroeconomici eventualmente avversi. Inoltre, ha ben valutato la copertura geografica concentrata sui territori dove operano le filiali, e l’ottimo livello di capitalizzazione della banca."Con questa valutazione,, S&P Global Ratings e DBRS Morningstar, leader del settore attribuiscono a Volksbank un livello investment grade - commenta, Chief Financial Officer e Vicedirettore Generale di Volksbank - È per noi, banca regionale, una fonte di grande soddisfazione e stimolo per fare ancor meglio. In particolare, ci fa piacere che sia stato apprezzato il percorso di rafforzamento del patrimonio, di miglioramento della redditività operativa e di contenimento dei rischi, tra i principali obiettivi del piano industriale Sustainable 2023".