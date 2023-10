Aeroporti 2030, Celotto: "Infrastrutture aeroportuali sempre più orientate alla sostenibilità"

(Teleborsa) - "Il trasporto aereo rappresenta per sua natura un mezzo di trasporto moderno e globale che attribuisce sempre maggiore attenzione ai livello della qualità dei servizi ed alla tutela del passeggero, con un impegno crescente per la decarbonizzazione dell'intero comparto". È quanto ha affermatol'associazione Italiana che rappresenta le società di gestione degli Aeroporti di Roma (Fiumicino e Ciampino) e del Polo del Nord Est (Venezia, Verona, Treviso e Brescia) – rispettivamente primo e terzo sistema aeroportuale in Italia – nel corso del"Anche le infrastrutture aeroportuali – ha aggiunto– sono progettate in modo sempre più attento alla sostenibilità. A tal fine, sono di fondamentale importanza la corretta pianificazione e la rapida attuazione degli investimenti, l'efficientamento e la digitalizzazione delle operazioni, l'adeguamento della capacità aeroportuale alle previsioni di incremento del traffico aereo, sia in termini di infrastrutture di terra che di volo, il costante miglioramento della qualità dei servizi, oltre che l'ampliamento e la razionalizzazione dell'accessibilità agli scali e della loro connessione con i territori circostanti".