BNP Paribas, utile 9 mesi sale a 8,8 miliardi. Bonnafé: conti dimostrano validità nostro modello

Bnp Paribas

(Teleborsa) -chiude il terzo trimestre con un margine di intermediazione rettificato per calcolare l'utile netto distribuibile pari a 11,581 miliardi di euro, in aumento del 4,3%. I costi operativi sono pari a 7,093 miliardi (+3,4%), il costo del rischio, pari a 897 milioni, si attesta a 33 punti base in rapporto agli impieghi alla clientela.Ildel Gruppo, rettificato per calcolare l'utile netto di Gruppo distribuibile, si attesta a 3,798 miliardi di euro nel terzo trimestre (+12,2%). L', rettificato per calcolare l'utile netto distribuibile, si attesta a 3,858 miliardi di euro (+7,2%). L'utile netto distribuibile sale a 2,705 miliardi di euro, dopo una rettifica del margine di intermediazione di 44 milioni di euro a seguito della correzione di 58 milioni di euro dovuta all'impatto negativo straordinario legato ai cambiamenti di modalità sul Tltro decisi dalla Banca Centrale Europea nel quarto trimestre 2022 e di un'ulteriore rettifica di -14 milioni di euro legata alla cessione di Bank of the West. Nel terzo trimestre 2023, non ci sono altre rettifiche.Al 30 settembre 2023, ilratio ammonta al 13,4%. Il Liquidity Coverage Ratio (a fine periodo) si attesta al 138% al 30 settembre 2023. La riserva di liquidità immediatamente disponibile del Gruppo ammonta a 439 miliardi di euro, equivalenti ad oltre un anno di margine di manovra rispetto alle risorse di mercato. Il rapporto di leva finanziaria[2] si attesta al 4,5%.Per idel 2023 Bnp Paribas ha registrato un utile netto distribuibile di 8,810 miliardi di euro e mette a segno una significativa crescita del 9,5%, rispetto all'utile dei primi nove mesi del 2022., ha dichiarato: “Il Gruppo continua a mobilitare tutte le proprie risorse e competenze per operare al servizio della clientela retail, corporate, istituzionale e, più in generale, dell’economia europea.e il nostro impegno ad essere al fianco dei nostri clienti sul lungo termine, in tutte le fasi del ciclo economico. Tale performance è il riflesso del nostro approccio di lungo termine, dell’efficienza delle nostre piattaforme, della nostra diversificazione in linee di business, aree geografiche e segmenti di clientela e della nostra gestione proattiva e prudente dei rischi. Per soddisfare le sfide poste dalla trasformazione delle nostre economie e della nostra società, il Gruppo continua a rispettare, in tutte le sue linee di business, gli impegni assunti in favore del clima, della biodiversità e dell’inclusione sociale"., la divisione italiana di Bnp Paribas, ha chiuso il terzo trimestre 2023 con un margine di intermediazione che aumenta dell'1,2%, a 660 milioni di euro. Il margine di interesse è in crescita del 4,2%, sostenuto dalla buona tenuta dei margini sui depositi.