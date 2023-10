Borse europee in rosso aspettando la BCE

Stellantis

(Teleborsa) -, nel giorno in cui torna a riunirsi il Consiglio del direttivo della BCE che deciderà in materia di politica monetaria . Il board, rispetto alla tradizionale Francoforte, si trasferirà ad Atene ospitato dalla Banca centrale di Grecia. Gli analisti non si aspettano un rialzo dei tassi, dopo vari ritocchi all'insù consecutivi ed una economia che rischia di scivolare in recessione. Atteso l'intervento di, presidente della BCE, dopo la decisione sui tassi.Attenzione anche allee al titoloche ha siglato un accordo per rilevare il 21% della cinese Leapmotor per 1,5 miliardi di euro.Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,20%. Lieve aumento dell', che sale a 1.989,2 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 85,63 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +203 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,92%.sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,98%, piccola perdita per, che scambia con un -0,68%, e soffre, che evidenzia una perdita dello 0,74%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,78% sul; sulla stessa linea, ilperde lo 0,75%, continuando la seduta a 28.957 punti.di Milano, troviamo(+0,87%),(+0,73%) e(+0,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,93% all'indomani della trimestrale.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,65%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,60%.Tentenna, che cede l'1,47%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,48%),(+0,82%),(+0,73%) e(+0,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,45%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,96%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,75%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,59%.