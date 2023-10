Come i fattori ambientali e sociali influiscono sui rating: l'analisi di S&P

(Teleborsa) - L'aumento della frequenza e della gravità deilegati alpotrebbe far sì che idiventino più rilevanti, incisivi e certi nell’analisi del credito di S&P. È quanto è emerso da un report della stessa agenzia di rating sul ruolo dei fattori ESG e del loro impatto sulle valutazioni finanziarie. I fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) di S&P si riferiscono all'effetto e all'impatto di un'entità sull'ambiente naturale e sociale e la qualità della governance. Tuttavia, non tutti questi fattori influenzano l’affidabilità creditizia e, quindi, i rating.S&P ha spiegato di considerare icome un sottoinsieme di fattori ESG che, applicandodel settore, possono influenzare in modo significativo l’affidabilità creditizia di un'entità o di un'emissione valutata, e sui i quali S&P ha sufficiente visibilità e certezza per poterli includere nell’analisi di rating."L’obiettivo didi raggiungere emissioni nette zero e la decisione deglidi rientrare nell’riflette cambiamenti secolari che potrebbero influenzare la crescita e i margini di profitto per le entità che producono ingenti emissioni di gas serra – si legge nel rapporto –. Ciò include quelle che operano nei trasporti, nel midstream e nei settori dell'esplorazione e della produzione di petrolio e gas". "La nostra analisi del rischio competitivo e della crescita per ogni settore è un'analisi prospettica ed è uno dei modi in cui catturiamo tendenze e tendenze a lungo termine incertezze nelle nostre valutazioni – ha aggiunto S&P –. In genere, i rischi legati allaper le entità aziendali possono essere classificati attorno a quattro pilastri".individuati dall'agenzia di rating sono il rischio normativo/politico, quello tecnologico, quello giudiziario e infine quello legato al comportamento dei consumatori."Al momento – spiega S&P –, riteniamo che ilsia il più rilevante per il profilo di credito di un'azienda. Ciò riflette la nostra opinione secondo cui la tecnologia e il comportamento dei consumatori potrebbero richiedere più tempo per evolversi su larga scala che sconvolge un intero settore, mentre la regolamentazione può cambiare rapidamente il panorama, a secondasui tempi di implementazione, sulle potenzialie suiper la mancanza di conformità".