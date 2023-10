Cooperative, Gamberini: bene provvedimento Mimit per scioglimento imprese non attive

(Teleborsa) -che dispone lo scioglimento e la cancellazione dal Registro delle Imprese di oltre 4.000 società cooperative non più attive da anni”. Lo afferma Simone Gamberini, presidente di Legacoop Nazionale, riferendosi al provvedimento annunciato ieri dal Mimit.i -prosegue Gamberini- si tratta di cooperative che non aderiscono alle associazioni di rappresentanza del settore, la cui attività di vigilanza sulle cooperative aderenti copre quasi il 100% della platea associativa", prosegue."Sicuramente ci sono ancora molte cooperative che si trovano nella stessa condizione di quelle sciolte con questo provvedimento. Auspichiamo che questa attività di controllo prosegua e si rafforzi, in quanto è uno strumento importante per contrastare il fenomeno delle false cooperative, spesso costitute per scopi che niente hanno a che vedere con le finalità mutualistiche della cooperazione autentica riconosciuta dalla Costituzione,conclude Gamberini.