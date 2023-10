ENAC, Di Palma: "Risoluzione su SAF risultato molto importante"

(Teleborsa) - "La risoluzione dell'Enac che verrà presentata a Dubai è qualcosa di molto importante che nasce all'interno del Patto per la decarbonizzazione dove un sistema pubblico e privato ha elaborato una policy tutta italiana per affrontare dei temi sul futuro del trasporto aereo. Noi abbiamo fatto una riflessione molto semplice: abbiamo chiesto quali saranno gli aerei del 2050. E in sostanza saranno aerei di nuova generazione ma con il motore attuale, quindi è evidente che bisogna intervenire su un propellente compatibile con questa motoristica, sicuramente molto meno inquinante, e l'unica compatibilità riscontrabile evidentemente è il SAF. Un SAF che la Comunità europea aveva individuato esclusivamente come derivato sostanzialmente da scarti alimentari anche con costi eccessivi. Quindi l'unico modo poi per arrivare a una compatibilità di una nuova generazione di carburante è quella di estendere la produzione di SAF e andare verso le biomasse. Ed è quello che noi abbiamo chiesto". È quanto ha affermatoin occasione dell'osservatorio promosso da Aeroporti di Roma con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di ENAC che riunisce player industriali, stakeholder istituzionali, associazioni di categoria e terzo settore, con l'obiettivo di avviare la discussione sulla transizione green e la neutralità climatica dell'intero settore entro il 2050."Lo abbiamo chiesto – ha proseguito– innanzitutto in sede Ecac a Malta, dove ci sono 44 paesi. Abbiamo approvato una risoluzione italiana e all'esito di questa approvazione la Commissione europea ci ha chiesto di non essere isolati nel prossimo consesso che sarà a Dubai – consesso Icao, 183 paesi – e quindi abbiamo discusso con la Commissione europea per modificare il documento che è stato integrato integrato con un importante 3.3 che apre alla produzione di SAF da biomassa. Credo che sia un risultato importante, credo che in sede Icao a Dubai sarà approvata questa risoluzione. Supereremo questa dietrologia che c'è nell'ambito anche della Comunità europea, questa idea che siamo i soggetti che vogliono inquinare e, superando questo pregiudizio ideologico, riusciremo ad aprire una discussione più serena favorendo anche gli interessi del nostro Paese".