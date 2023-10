Eventi e scadenze del 26 ottobre 2023

Mercoledì 18/10/2023

Lunedì 23/10/2023

Martedì 24/10/2023

Mercoledì 25/10/2023

Giovedì 26/10/2023

(Teleborsa) -- La 18a edizione si svolge presso l'Auditorium Parco della Musica. In programma proiezioni in prima mondiale, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema- Manifestazione annuale diffusa in tutta la città di Roma, dedicata all'arte contemporanea. Centinaia di eventi in spazi espositivi. Gallerie, Fondazioni, Musei, Enti e Associazioni culturali, Accademie, Istituti di cultura italiani e stranieri e spazi indipendenti di ricerca aprono le porte proponendo mostre, eventi, talk, incontri, performance, approfondimenti e aperture straordinarie- Genova - Il titolo dell'Assemblea è "Tre colori sul cuore. I sindaci uniscono l'Italia". Durante i tre giorni intervengono tra le varie personalità, oltre ai Sindaci, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Presidente della Camera Fontana, i ministri Salvini, Zangrillo, Valditara, Pichetto Fratin, Urso, Calderone, Fitto, Tajani, Schillaci, Abodi, Locatelli, Lollobrigida, Santanché, Ciriani e Giorgetti e il presidente ANCI- Ravenna - Importante evento nel settore dell’Industria Energetica. OMC è il luogo ideale per le autorità energetiche, gli amministratori delegati del settore, gli appaltatori, le istituzioni e i consumatori per discutere delle migliori strategie, politiche e finanziamenti per realizzare l'agenda della transizione energetica- Milano - Importante appuntamento nazionale di riferimento per l'industria italiana del Leasing, che mette al centro del dibattito le imprese e alcuni tra i temi più strategici per la crescita economica del Paese. Interverranno relatori di prestigio del mondo istituzionale, associativo e del sistema delle imprese- Vertice di due giorni a Bruxelles dove si incontrano i leader dell'UE per discutere dell'Ucraina, del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, dell'economia, della migrazione e di altre questioni- Alla 21esima edizione del Festival della Scienza di Genova, manifestazione di riferimento per la diffusione della cultura scientifica, ci saranno 26 mostre e 86 laboratori, quasi 250 eventi distribuiti in 35 location. Tra i temi portanti della nuova edizione anche l'intelligenza artificiale e la robotica09:00 -- Campus Luiss, Roma - Università europee insieme per affrontare le nuove sfide globali nella terza conferenza annuale di ENGAGE.EU. Alleanza tra 9 Atenei internazionali nata con il supporto della Commissione Europea per rafforzare il dialogo e l'integrazione inter-universitaria, particolarmente importante per affrontare, insieme, la complessità delle sfide globali09:15 -- Sede CCIAA di Roma, Piazza di Pietra - L'evento, di Aeroporti di Roma, riunisce rappresentanti istituzionali, stakeholder dell'industria, associazioni di categoria e terzo settore per definire una road map per supportare la transizione green e l'obiettivo di neutralità climatica dell'intero settore al 2050. Interverranno, tra le varie personalità, i Presidenti di ADR, ENAV e ENAC, il DG di ITA Airways e ENAC, l’AD di ADR e i Viceministri Gava e Bignami10:00 -- Natalità e fecondità della popolazione - Anno 202210:00 -- Milano - Workshop annuale dell'Osservatorio H2 Verde Agici-Fichtner. Verranno presentati i risultati delle ricerche 2023 dell'Osservatorio, a cui seguiranno interventi di alto livello da parte dei rappresentanti di aziende leader di settore che stanno investendo nell’idrogeno e del Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica10:00 -- Brescia - Terza edizione dell'incontro voluto dal Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, sulle iniziative di contrasto alle disuguaglianze, con la partecipazione e il coinvolgimento di primari esponenti di Istituzioni e del Terzo Settore, accademici, imprenditori ed esperti13:30 -- La Commissione Trasporti della Camera svolge l'audizione del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni recanti misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale13:45 -- Le Commissioni riunite Attività produttive Camera e Industria Senato svolgono l'audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sulle prospettive industriali del sito siderurgico di Taranto14:00 -- La Commissione Lavoro della Camera, in merito all'indagine conoscitiva sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro, svolge l'audizione del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone14:15 -- Riunione di politica monetaria ad Atene e annuncio tassi14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde- Asta BOT; Comunicazione medio-lungo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive III trimestre esercizio 2023- CDA: Risultati del III trimestre 2023 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2023 (seconda tranche)- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione - comunicato stampa al 30.9.2023- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 30 settembre 2023- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo09:30 -- Appuntamento: Conference call con analisti, investitori e media per discutere i risultati finanziari del terzo trimestre 2023 e le previsioni attuali sul business. (La pubblicazione dei risultati del secondo trimestre 2023 avverrà prima dell’apertura delle contrattazioni delle Borse europee)12:15 -- Appuntamento: Media Briefing: Risultati 3Q 2023 (Resoconto intermedio al 30 settembre 2023) con il CEO Alessandro Puliti e il CFO Paolo Calcagnini